O Papa Francisco fez apelo para a paz no mundo, em mensagem de vídeo para a associação Mensajeros de la Paz. O pontífice voltou a incentivar a obra de construção da paz, “mesmo a menor paz”. Fundada nos anos 60, a asssociação é uma realidade de promoção humana e social das pessoas mais desfavorecidas presentes em 75 países.

“A todos vocês, irmãos e irmãs da família dos Mensajeros de la Paz, que trazem uma boa mensagem, não só com sua boca, mas também com todo o seu ser, com seu coração, com suas mãos, criam uma atmosfera de amor, resolvem problemas e sabem falar coerentemente com suas mãos e com o coração. Eu os felicito, continuem assim. Dizer coisas verdadeiras, mas fazer coisas verdadeiras, com o coração. Sejam mensageiros da paz. Em outras palavras, a paz não é um problema, a paz é um estado de vida que já se concluiu, no bom sentido da palavra, o conflito terminou e se tem a paz.”

A paz necessária

Construir a paz em cada esfera da vida pessoal e comunitária, sentir a urgência de cooperar na conjuntura presente marcada pelas preocupações com a guerra, subintende o Papa, mas também e acima de tudo, começar a partir dos ambientes “mínimos” pelos quais passamos todos os dias:

“Ajudem a pôr um fim aos conflitos, para que a paz possa seguir. A paz no mundo neste momento triste, mas também a menor paz, a paz das pequenas cidades, a paz das pequenas famílias que precisam da paz de cada pessoa. Mensageiros da paz, continuem fazendo barulho, pois é disso que precisamos hoje. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora cuide de vocês. E, por favor, rezem por mim.”

Os Mensajeros de la Paz

Os Mensageiros da Paz são uma associação fundada em 1962 na Espanha pelo padre Ángel García Rodríguez e Ángel Silva Sánchez. Sua prioridade é a promoção humana e social das pessoas menos favorecidas da sociedade, levando em conta as diferentes realidades sociais tanto a nível nacional como internacional. Ela está presente em 75 países (América, Europa, África, Ásia).

Com informações do Vatican News.

Fonte: Itatiaia