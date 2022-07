A partir de 1º de agosto, o IBGE realizará em Formiga o Censo 2022. Com o objetivo de informar a população sobre o início dos trabalhos, o coordenador de área do instituto, Daniel Mendonça, marcou uma reunião com representantes dos poderes Executivo, Legislativo e da Polícia Militar.

O encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira (7), no gabinete do prefeito Eugênio Vilela, e a Câmara Municipal foi representada pelo seu vice-presidente, Juarez Carvalho.

Daniel explicou aos presentes que os convidou por serem representantes da população e que é importante o apoio de cada um para que o Censo ocorra de forma tranquila em Formiga.

O coordenador de área ainda informou que cerca de 70 pessoas formarão a equipe de recenseadores, que todos estarão devidamente identificados durante as visitas e que a previsão é de que o censo seja feito até o final de outubro.

“O Censo do IBGE é muito importante e a Câmara Municipal de Formiga, dentro das suas possibilidades, dará total apoio ao instituto, dando ciência à população sobre a pesquisa e divulgando informações que contribuam para a realização da mesma”, comentou Juarez Carvalho.

Fonte: Câmara Municipal