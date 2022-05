O Cruzeiro tem novidades na lista de relacionados para o jogo com o Remo, nesta quinta-feira (12), às 19h30, no Independência. Fernando Canesin e Rodolfo voltam a ficar à disposição do técnico Paulo Pezzolano.

Canesin volta após se recuperar totalmente de uma lesão na parte flexora do joelho, sofrida ainda no primeiro jogo da Série B do Brasileiro, contra o Bahia, em Salvador. O meia ficou mais de um mês longe dos jogos, já que se machucou no dia 8 de abril.

Já o atacante Rodolfo foi ausência no duelo com o Grêmio, no último domingo, por desgaste físico. Ele foi poupado na vitória celeste por 1 a 0 em cima do tricolor.

Desfalque

Quem não poderá enfrentar o Remo é o volante Neto Moura, que já jogou com a camisa do Mirassol na Copa do Brasil.

Para a vaga de Moura, Pezzolano tem as seguintes opções: Pedro Castro, Adriano, Miticov. Canesin também, mas se tiver condições de começar o jogo, já que ficou mais de 30 dias fora.