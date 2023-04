Um homem foi preso por maus-tratos após amarrar um bezerro na traseira de um carro para transportá-lo. Ele foi flagrado pela Polícia Militar, após denúncias, no bairro rural Rancho Grande, em Itajubá (MG), no sábado (8).

Segundo informações da Polícia Militar, a denúncia partiu da “Rede Preventiva Unidos Venceremos”. Com isso, os policiais conseguiram localizar o veículo, que seguia de São José do Alegre para Itajubá.

O autor foi preso por maus-tratos e, de acordo com a PM, disse que havia comprado o animal. A compra do bezerro foi comprovada pela Polícia Militar de São José do Alegre.

Para colocar o bezerro dentro do carro, o homem deitou o banco de trás do veículo e colocou o animal deitado, com as patas amarradas.

Após realizar a prisão do homem, o animal colocado novamente em liberdade.

Fonte: G1 Sul de Minas