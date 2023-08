Um apostador de Formiga foi contemplado com o prêmio de R$500.000,00 mil no sorteio do Centro Oeste Cap realizado neste domingo (13). O sortudo reside no bairro Cidade Nova e comprou o bilhete premiado na Mercearia Santa Luzia.

Outra formiguense, moradora do bairro Alvorada, ganhou R$5 mil no sorteio ‘Giro da Sorte 20’. Ela adquiriu o bilhete premiado pelo aplicativo Centro Oeste Cap.

Duas premiações no valor de R$15 mil foram para as cidades de Divinópolis e Pará de Minas. Um ganhador de Pompéu levou a quantia de R$ 20 mil.

Outras 20 premiações foram sorteadas no ‘Giro da Sorte 20’ e cada apostador ganhou a quantia R$5 mil. Os contemplados no sorteio são das seguintes cidades: Formiga, Arcos, Piumhi, Pará de Minas, Perdigão, Itaúna, Divinópolis, Serra da Saudade, Oliveira, Carmopolis, Luz e Nova Serrana.